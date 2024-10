iPhone 16 cala di prezzo: in offerta a 878€ è da prendere subito

iPhone 16 diventa sempre più interessante: dopo un lancio abbastanza “tranquillo”, infatti, lo smartphone di Apple conquista le prime pagine grazie a un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo, come ampiamente confermato dalle tante recensioni che lo hanno premiato. Grazie all’offerta in corso su eBay, il nuovo smartphone è ora disponibile al prezzo scontato di 878,99 euro, con ben 100 euro di risparmio rispetto all’Apple Store e con la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Il modello ha 24 mesi di garanzia ed è disponibile in varie colorazioni.

iPhone 16: un vero best buy a questo prezzo

Il nuovo iPhone 16 è oggi un punto di riferimento del mercato smartphone. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island oltre che il SoC Apple A18 che viene affiancato da 8 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage. Il sistema operativo è iOS, con la possibilità di utilizzare, in futuro, anche Apple Intelligence. Lo smartphone ha due fotocamere posteriori e un sensore principale da 48 Megapixel.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 16 128 GB con un prezzo scontato di 878 euro. L’acquisto può avvenire anche in 3 rate con PayPal. Lo smartphone ha 24 mesi di garanzia. Per accedere allo sconto basta premere sul banner riportato qui di sotto per la colorazione desiderata.