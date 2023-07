iPhone 15: tutti i modelli avranno delle batterie esagerate

Stando a quanto si apprende, sembra che la prossima line-up di punta di Apple disporrà di batterie più capienti di quelle viste finora. In poche parole ciò implica che la serie iPhone 15 vanterà celle energetiche generose.

Come molti di voi sapranno, l’OEM di Cupertino lancerà la nuova gamma di smartphone di punta nel mese di settembre 2023. Si attendono, come sempre, quattro modelli e, proprio come abbiamo visto lo scorso anno, ci aspettiamo un Plus al posto del mini. L’attuale indiscrezione trapelate oggi sul web ci informa su quelle che saranno le capacità delle batterie dei prossimi telefoni della mela.

iPhone 15: quanto saranno generose le batterie?

Il leak proviene dal portale cinese di ITHome che cita una fonte interna all’azienda che lavora presso Foxconn. Si ipotizza che i modelli di smartphone Apple in arrivo avranno delle batterie più generose del 18% rispetto a quelle viste con la generazione attuale. Secondo il report infatti, iPhone 15 vanterà una cella da 3877 mAh, il Plus invece, avrà una batteria da 4912 mAh e il Pro una da 3650 mAh. Il Pro Max infine, riceverà un upgrade del 10,9% rispetto alla variante vista in passato: l’unità sarà da 4852 mAh.

Confrontando questi dati vediamo che le iterazioni standard riceveranno l’aumento più sostanziale; il Plus sarà il batteryphone, in grado di coniugare performance ma anche tanta autonomia, il tutto con un design di nuova generazione con Dynamic Island al seguito.

Giusto per completezza, citiamo le batterie degli iPhone 14: il modello standard ha una cella da 3.279 mAh, il Plus da 4.325 mAh, il Pro da 3.200 mAh e infine, il Pro Max da 4.323 mAh.

Intanto, se volete fare un buon affare, vi consigliamo l’ottimo iPhone 14 Pro Max da 256 GB in colorazione nero siderale al prezzo speciale di 1429,00€, spese di spedizione incluse. Se siete interessati, non lasciatevelo sfuggire. Questo è un super best buy che potete pagare anche a rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.