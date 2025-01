iPhone 15 torna in offerta su Amazon: il prezzo è ottimo (anche in 12 rate)

iPhone 15 torna protagonista delle offerte Amazon di oggi: lo smartphone di Apple è ora disponibile al prezzo scontato di 731 euro, con anche la possibilità di effettuare il pagamento in 12 rate mensili, con carta di debito e senza interessi, per tutti gli utenti Amazon che hanno la possibilità di accedere ai pagamenti rateali. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto. L’offerta è disponibile solo per alcune colorazioni.

iPhone 15: il prezzo è giusto su Amazon

La scheda tecnica di iPhone 15 comprende un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island oltre al SoC Apple A16 Bionic, una garanzia in termini di prestazioni ed efficienza. Tra le specifiche troviamo anche una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel.

Il sistema operativo è iOS 18, con aggiornamenti costanti da parte di Apple e con la possibilità di sfruttare il Face ID. Lo smartphone ha 128 GB di storage. Lo smartphone di Apple ha la giusta combinazione tra prezzo, dimensioni compatte, prestazioni elevate e un software sempre aggiornato da parte dell’azienda.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 15 128 GB al prezzo scontato di 731 euro. L’acquisto può avvenire anche in 12 rate mensili, con carta di debito e senza finanziamento, per gli utenti Amazon che possono accedere ai pagamenti rateali (in genere basta avere Amazon Prime attivo). Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto. La promo è valida per un breve periodo di tempo e viene applicata solo ad alcune colorazioni dello smartphone di Apple.