iPhone 15 subito in offerta: è lo smartphone da comprare oggi

Il nuovo iPhone 15 è già disponibile all’acquisto con un prezzo scontato di 949 euro grazie a questa nuova offerta eBay. Si tratta di un piccolo sconto rispetto al listino (979 euro) che rappresenta un incentivo in più per acquistare l’ottimo smartphone di Apple, disponibile anche con pagamento in 3 rate senza interessi pagando con PayPal. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

iPhone 15 subito in offerta: è da prendere subito

Il nuovo smartphone di Apple è da prendere subito: iPhone 15 è dotato di specifiche ottime, con un display OLED da 6,1 pollici e il potente SoC Apple A16 Bionic, garanzia di prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo.

Lo smartphone, inoltre, ha una doppia fotocamera posteriore, con un nuovo sensore da 48 Megapixel in grado di garantire un netto passo in avanti rispetto alla generazione precedente. Da segnalare, naturalmente, la presenza del sistema operativo iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile.

In questo momento, iPhone 15 è lo smartphone da comprare per chi cerca un nuovo iPhone veloce, moderno e ricco di funzionalità. Il nuovo design, con la Dynamic Island, rappresenta un ulteriore incentivo per passare a iPhone 15.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 15 128 GB al prezzo scontato di 949 euro. Lo smartphone è disponibile anche con pagamento in 3 rate senza interessi, scegliendo di completare l’acquisto con PayPal. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

La promozione è destinata a durare solo per un breve periodo di tempo, considerando le tante richieste che i nuovi iPhone stanno ricevendo in questo momento. Chi è interessato all’acquisto non dovrebbe perdere tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.