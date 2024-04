iPhone 15 Pro Max: il MIGLIORE al prezzo più BASSO di sempre (-210€)

Su Amazon arriva l’occasione migliore sullo smartphone migliore sulla piazza: stiamo parlando del potentissimo iPhone 15 Pro Max da 256GB, che oggi puoi acquistare con uno sconto record di 210 euro che si traduce in un minimo storico assoluto sulla piattaforma. Lo acquisti subito e, scegliendo Cofidis al checkout, potrai anche pagarlo in comode rate a tasso zero.

iPhone 15 Pro Max: il meglio che puoi pretendere da Apple

iPhone 15 Pro Max è davvero la massima espressione delle tecnologie di ultima generazione Apple in fatto di smartphone. L’iconico design forgiato nel titanio di grado aerospaziale lo rende robusto e leggero allo stesso tempo. Il vetro posteriore opaco e la parte frontale in Ceramic Shield lo rendono praticamente indistruttibile, resistente agli schizzi, alle gocce e alla polvere.

Fantastico il display Super Retina XDR da 6,7″ con ProMotion che offre prestazioni grafiche eccezionali, con un refresh rate fino a 120Hz per un’esperienza visiva fluida e reattiva. Confermata ovviamente la Dynamic Island sulla parte superiore, che ti tiene sempre aggiornato mostrandoti notifiche e attività in tempo reale, e il display always-on.

La potenza è garantita dal rivoluzionario chip A17 Pro, che offre prestazioni straordinarie con una GPU di classe Pro che ti permette anche di giocare ai videogiochi più recenti con una qualità degna di una console portatile di ultima generazione.

E vogliamo parlare delle foto? Un sistema con sette obiettivi professionali per catturare l’immagine perfetta in ogni situazione, guidati da una fotocamera principale da 48MP che garantisce foto ad altissima risoluzione con colori intensi e dettagli nitidi, mentre il teleobiettivo 5x ti consente di zoomare sul soggetto con una qualità da far paura.

Interessante anche il tasto azione personalizzabile che ti permette di attivare rapidamente la tua funzione preferita con un semplice tocco e poi, come per tutta la linea iPhone 15, il tanto agognato connettore USB-C.

Uno smartphone eccezionale, al top in ogni aspetto che oggi può essere tuo al prezzo migliore di sempre: acquistalo su Amazon con uno sconto record di 210 euro.