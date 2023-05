iPhone 15 Pro Max: ci sarà un obiettivo periscopico con zoom ottico 6X

iPhone 15 Pro Max arriverà, come sempre, a settembre. Il dispositivo dovrebbe presentare un obiettivo periscopico con zoom ottico a 6X; lo riporta un leak su Twitter in queste ore.

Di fatto, il super gigante della mela prossimo al lancio, presenterà un teleobiettivo aggiornato con una tecnologia periscopica. A dirlo, il tipster URedditor su Twitter.

iPhone 15 Pro Max: svelati i dettagli del melafonino

Stando a quanto riportato dall’analista Ming-Chi Kuo, sembra che l’obiettivo periscopico di Apple rimarrà una prerogativa del solo modello Pro Max; consentirà di usufruire di uno zoom fino a 5X o 6X attraverso una delle tre lenti del futuro smartphone di punta. Sarà un bel passo in avanti rispetto allo zoom 3X che abbiamo oggi in iPhone 14 Pro Max (a proposito, questo dispositivo lo trovate su Amazon in super sconto a 1449,00€ nella versione da 256 GB).

Finally received independent confirmation of this: Periscope lens will be available exclusively on the iPhone 15 Pro Max. — Unknownz21 🌈 (@URedditor) May 8, 2023

Ma come funziona una lente periscopica? Semplice: la luce che viene assorbita dal sensore di immagine viene “piegata” e questo consente di avere una maggiore distanza fra gli elementi interni di una lente. È un’opzione che abbiamo già visto in moltissimi brand; pensiamo a Samsung, Google, Huawei e non solo. Il Pixel 7 Pro, il Galaxy S23 Ultra e molti altri telefoni dispongono già di questa Feature.

Ricordiamo che iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max arriveranno a settembre, contestualmente al lancio dei nuovi Watch Series 9, iOS 17 e non solo.

