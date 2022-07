iPhone 15 Pro Max: avrà una funzionalità super esclusiva

Secondo quanto ipotizzato da Ming-Chi Kuo, sembra che iPhone 15 Pro Max sarà l’unico device della gamma del 2023 a presentare l’ottica periscopica.

Certo, lo sappiamo: non abbiamo ancora visto i nuovi iPhone 14 che già apprendiamo i primi rumors sulla serie del 2023. Pensate che le prime caratteristiche di questa line-up le abbiamo lette nel dicembre dello scorso anno. Oggi scopriamo invece che il modello Pro Max della serie del nuovo anno presenterà uno zoom ottico rinnovato con tecnologia periscopica. Purtroppo, solo la versione top da 6,7 pollici disporrà di tale feature.

iPhone 15 Pro Max: sarà l’unico modello con la lente periscopica

Per chi non lo sapesse, gli obiettivi periscopica hanno una struttura molto particolare che fa riferimento ad un prisma che riflette la luce all’interno di diversi obiettivi posti all’interno del sensore a 90°. Così facendo si può avere una lunghezza focale lunghissima (anche più di quella di un semplice tele). In cosa si traduce? In foto risolute anche alla lunga distanza.

Ad oggi, iPhone 13 Pro Max, il re del mercato (a proposito, si trova in super sconto a 1229,00€ su Amazon), offre uno zoom ottico 3X e uno digitale a 15X. Al contrario, S22 Ultra, il cameraphone di riferimento, presenta un sensore periscopico in grado di fornire uno zoom ottico 10X e uno digitale 100X. Si dice che l’azienda di Tim Cook porterà una lente periscopica anche sulla gamma iPhone ma non arriverà presto. L’obiettivo periscopico sarà costoso e generoso: ecco perché verrà allocato solo sul modello premium Pro Max della serie iPhone 15.

Il modello da 6,1 pollici invece, conterrà solo il teleobiettivo classico. Aumenterà però il sensore che passerà a 12 Mpx con apertura f/2.8 e avrà una dimensione di 1/3″. Si arriverà ad uno zoom ottico 6X,

Nel 2024 invece, iPhone 16 Pro e 16 Pro Max avranno entrambi questa tecnologia periscopica, ma onestamente mancano molti, troppi anni ancora: vi invitiamo a prendere questi rumors con “un pizzico di sale”.

