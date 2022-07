iPhone 14: la produzione di massa sta per iniziare

Secondo quanto si apprende, sembra che Apple abbia appena avviato la produzione di test dei nuovi iPhone 14; la produzione di massa invece, partirà fra qualche settimana. Questo è quanto appreso in queste ore da un recente report online.

Sappiamo tutti che la mela svelerà i nuovi dispositivi di punta a settembre; c’è grande attesa per i nuovi modelli ma al momento sappiamo poche informazioni molto confusionarie fra loro.

iPhone 14: tutto pronto per la produzione di massa

Stando ai dettagli rivelati dall’ultimo rapporto, scopriamo che Apple ha dato il “via” alla produzione di prova dei flagship della line-up premium del 2022; gli analisti hanno molte aspettative per questa gamma. Sono convinti che venderà più di quelle precedenti.

Non di meno, dal report scopriamo che la produzione di prova è partita da poco e quella ufficiale dovrebbe iniziare non prima di agosto. I fornitori sono stati informati del fatto che le aspettative per la gamma di iPhone 14 sono altissime. Si prevede una domanda fuori controllo.

Ecco che quindi le aspettative della mela coincidono con quelle degli analisti; questi ultimi ritengono che la nuova generazione di iPhone potrebbe salvare l’industria della telefonia mobile in caso di recessione economica. Perché si prevede questo?

Semplice: l'azienda di Cupertino ha dimostrato di portare buoni risultati anche in un momento storico in cui la domanda globale di device sembra essersi calmata. Apple infatti vende ancora molto bene, soprattutto iPhone 13, il telefono più cercato degli ultimi mesi.

Fra le altre cose ci aspettiamo che il costo complessivo della serie del 2022 sia più alto del previsto; ben 100 dollari in più rispetto alla gamma precedente, a causa di diversi fattori (costo dei componenti, catena di approvvigionamento e via dicendo).

