iPhone 15 Pro Max: a questo prezzo non ha rivali, è il best buy della gamma Apple

iPhone 15 Pro Max si conferma, sempre di più, il punto di riferimento del mercato smartphone, con un rapporto qualità/prezzo elevatissimo. Lo smartphone risulta, in questo momento, una scelta più conveniente rispetto agli iPhone 16 e, in particolare, rispetto ad iPhone 16 Pro Max, che aggiunge poche novità pur costando ben 335 euro in più.

Grazie all’offerta eBay in corso in questo momento, infatti, iPhone 15 Pro Max è ora disponibile al prezzo scontato di 1.104 euro, confermandosi come un vero e proprio best buy. Lo sconto è legato al codice TECHWEEK24, da aggiungere al momento del pagamento per concludere l’acquisto beneficiando di un risparmio aggiuntivo. L’offerta consente anche il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal.

Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15 Pro Max: è la scelta giusta tra gli smartphone di Apple

Con iPhone 15 Pro Max si va sul sicuro. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,7 pollici a cui si affianca il SoC Apple A17 Pro a 3 nm, in grado di offrire prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo. L’ex top di gamma di Apple ha 8 GB di RAM, 256 GB di storage e una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS, sempre aggiornato all’ultima versione. Lo smartphone potrà utilizzare anche le funzioni Apple Intelligence, in arrivo in Italia il prossimo anno.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto TECHWEEK24, è ora possibile acquistare iPhone 15 Pro Max con un prezzo scontato di 1.104 euro e con la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. L’offerta di oggi è valida solo per un periodo di tempo limitato, tramite il box qui di sotto.