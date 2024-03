iPhone 15 Pro Max (256 GB) in titanio naturale a soli 1299€ su Amazon

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il meraviglioso flagship di casa Apple, il potentissimo iPhone 15 Pro Max, nella sua iterazione color titanio naturale, con 256 GB di memoria interna, si trova in sconto al costo speciale di soli 1299,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. È un’occasione da non perdere, anche perché è un’ammiraglia degna di nota che è richiestissima dall’utenza. Non lasciatevelo sfuggire, dunque: è grande e generoso ed ha anche una batteria degna di nota, oltre che un comparto fotografico al pari di quello di una fotocamera/cinepresa professionale.

iPhone 15 Pro Max: ecco perché comprarlo

iPhone 15 Pro Max ha uno schermo OLED da 6,7 pollici con ProMotion, Super Retina XDR, con cornici sottili e Dynamic Island al seguito. I contenuti si vedono benissimo anche sotto la luce diretta del sole e la luminosità di picco è di 2000 nit. Il processore interno è l’ottimo Apple A17 Pro costruito a 3 nanometri, coadiuvato da un modem 5G e da ben 256 GB di memoria interna. La batteria dura tantissimo e promette due giorni di autonomia con una singola carica, si ricarica via USB Type-C, mediante wireless charging o attraverso la tecnologia MagSafe. A proposito, la porta posta sul frame inferiore supporta la velocità Gigabit per il trasferimento dei dati.

Il comparto fotografico prevede una selfiecam FaceTime HD da 12 Megapixel e tre lenti sulla back cover che girano video in 4K HDR Dolby Vision e scattano fotografie in HDR, ma non solo. Si possono creare contenuti di livello professionale grazie allo standard ProRES o ProRAW.

iPhone 15 Pro Max è l’ammiraglia che dovete comprare oggi; su Amazon viene venduto a soli 1299,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. È anche in sconto e c’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.