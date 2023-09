iPhone 15 Pro e 15 Pro Max: svelata la quantità di RAM a bordo

Ieri Apple ha presentato i nuovi iPhone 15 e 15 Plus. Insieme ai modelli entry level però, sono arrivati anche i top di gamma della linea “Pro”; abbiamo un Pro e un Pro Max, ricchi di novità. In primo luogo citiamo l’introduzione del titanio sulla scocca dei device, unitamente al passaggio al tasto azione al posto del selettore per l’audio. Il chip interno è il nuovissimo Apple A17 Pro (sparisce la nomenclatura “Bionic” che rimane, però, su iPhone 15 e 15 Plus). Lo storage parte – per tutti i device – da 128 GB, fatta eccezione per il Pro Max che dispone di un taglio minimo di 256 GB al prezzo consigliato di 1489,00€. La domanda che tutti si sono posti però, è la seguente: quanta RAM vi è a bordo? Questa è un’informazione chiave per capire come gireranno i device nel complesso e soprattutto, come gestiranno il multitasking.

iPhone 15 Pro e Pro Max: i primi dettagli sulle loro schede tecniche

Analizzando la Release Candidate di Xcode 15 uscita poche ore fa, si è scoperto che iPhone 15 e 15 Plus dispongono di 6 GB di RAM (come iPhone 14 Pro e Pro Max), mentre le versioni Pro e Pro Max arrivano addirittura a 8 GB di memoria virtuale. Lo conferma l’insider @aaronp613. Vediamo insieme una lista riassuntiva che ci permette di capire la comparazione fra i diversi modelli di dispositivi.

iPhone14: 6GB;

iPhone 14 Plus: 6GB;

iPhone 14 Pro: 6GB;

iPhone 14 Pro Max: 6 GB;

iPhone15: 6GB;

iPhone 15 Plus: 6GB;

iPhone 15 Pro: 8GB;

iPhone 15 Pro Max: 8 GB.

La fonte è alquanto affidabile anche perché sono stati i file Xcode che ci hanno permesso di capire con precisione, anche l’anno scorso, la quantità di RAM esatta degli smartphone del 2022. Ad ogni modo non temete; presto arriveranno anche i vari teardown che ci sveleranno tutti i segreti dei nuovi iPhone 15.

Vi ricordiamo che i preordini di iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max partiranno questo venerdì alle 14:00; la commercializzazione è prevista per il 22 di questo mese, invece. Se desiderate il “vecchio” top di gamma iPhone 13 mini, il più compatto e tascabile, sappiate che è in super sconto su Amazon al prezzo consigliato di 749,00€.

