iPhone 15, la serie in preordine: dove, quando e prezzi di vendita

I nuovi e attesissimi iPhone 15 – disponibili nei modelli standard, Plus, Pro e Pro Max – sono stati annunciati ufficialmente, finalmente. Adesso, non resta scoprire quando sarà possibile completare il preordine – e accaparrarsi uno dei potentissimi smartphone – ma anche tramite quali canali e con quali prezzi di listino.

iPhone 15: quanto costano i diversi modelli

Quest’anno, contro ogni previsione, i nuovi melafonini hanno un prezzo di lancio inferiore a quello previsto per la linea di iPhone 14. Prezzi ribassati anche per il mercato italiano. Di seguito, il dettaglio del listino.

iPhone 15

128GB a 979€;

256GB a 1109€;

512GB a 1359€.

iPhone 15 Plus

128GB a 1129€;

256GB a 1259€;

512GB a 1509€.

iPhone 15 Pro

128GB a 1239€;

256GB a 1369€

512GB a 1619€

1TB a 1869€.

iPhone 15 Pro Max

256GB a 1489€;

512GB a 1739€;

1TB a 1989€.

iPhone 15, la serie: quando arrivano in preordine e dove

I nuovi smartphone saranno disponibili in preordine a partire da venerdì 15 settembre alle ore 14. Le prime spedizioni inizieranno invece il 22 dello stesso mese.

I preordini potranno essere effettuati tramite lo store online ufficiale di Apple, ma non solo. I nuovi device potranno essere ordinati anche attraverso altri canali come ad esempio Mediaworld, Amazon, Euronics e non solo. Naturalmente, è assai probabile che la richiesta della nuova gamma – almeno inizialmente – sarà elevatissima. Di conseguenza, la disponibilità di iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max potrebbe risultare particolarmente limitata.

