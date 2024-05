OPPO A18 in offerta: con lo sconto del 31% lo paghi solo 109€

L’OPPO A18 è un ottimo smartphone economico: offre un’esperienza d’uso solida, con una scheda tecnica decisamente interessante per un prodotto in questo segmento del mercato. Oggi è in offerta su Amazon con un imperdibile sconto del 31%: per breve tempo è tuo a solamente 109€.

L’Oppo A18 è alimentato dal chipset MediaTek Helio G85, un processore octa-core che gestisce bene le attività quotidiane come la navigazione sui social media, la visione di video e le foto. Dotato di 4GB di RAM espandibili fino a 8GB, offre un’esperienza fluida anche durante l’uso di più applicazioni contemporaneamente.

Il dispositivo vanta un display IPS LCD da 6.56 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz, che assicura una navigazione e scorrimento fluido, importante per i giochi e l’uso multimediale. La risoluzione HD+ e la luminosità massima di 720 nits rendono lo schermo adeguato per la maggior parte degli scenari di utilizzo.

L’OPPO A18 è equipaggiato con una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 8MP e uno secondario da 2MP per la rilevazione della profondità, che supporta modalità come il ritratto e il notturno. Anche la fotocamera frontale da 5MP è discreta, grazie alle opzioni di ritocco AI, adatte per selfie e videochiamate.

L’Oppo A18 è una scelta solida per coloro che cercano un dispositivo affidabile con un prezzo incredibilmente competitivo. Non farti scappare l’offerta: acquistalo subito a soli 109,99€.