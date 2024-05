Realme C65 in offerta: con lo sconto del 23% diventa un BEST BUY

Il Realme C65 è uno smartphone di fascia media che offre un eccellente rapporto qualità-prezzo con specifiche tecniche interessanti per la sua categoria. Lanciato nell’aprile 2024, il dispositivo è dotato di un display da 6,67 pollici con una risoluzione HD+ (1604×720 pixel) e un tasso di aggiornamento di 90 Hz, che garantisce una navigazione fluida e una buona esperienza multimediale.

Lanciato nell'aprile 2024

Sotto il cofano, il Realme C65 è alimentato da un processore MediaTek Dimensity 6300, abbinato a 6GB di RAM e 128GB di storage espandibile fino a 2TB tramite microSD, una configurazione che lo rende particolarmente adatto per le operazioni quotidiane e il gaming.

Per quanto riguarda la fotografia, il Realme C65 è equipaggiato con una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50MP che offre immagini nitide e dettagliate in condizioni di buona luminosità. Fin dal primo avvio troverai Android 14, l’ultima versione del sistema operativo di Google, con l’interfaccia proprietaria Realme UI 5.0.

Il Realme C65 è dotato di una batteria da 5000mAh che supporta la ricarica rapida a 15W, garantendo un'autonomia sufficiente per coprire una giornata di utilizzo intensivo senza necessità di ricariche intermedie​.