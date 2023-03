iPhone 15 Pro costerà più dei predecessori

iPhone 15 Pro potrebbe costare molto più del suo predecessore. Sarà il primo vero aumento di prezzo dai tempi dell’iPhone X. A dirlo, un nuovo report emerso in rete.

Come previsto, i nuovi top di gamma della mela di quest’anno, iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, potrebbero diventare molto più costosi dei telefoni delle generazioni precedenti. Lo riporta Jeff Pu, analista della compagnia di investimenti Haitong International Securities di Hong Kong.

iPhone 15 Pro: ecco quanto costerà

In una nota di ricerca appena trapelata sul web, Pu riferisce che i nuovi iPhone 15 Pro vedranno un grosso incremento di prezzo. I motivi saranno molteplici e legati a vari fattori; citiamo l’aggiornamento dell’hardware, il telaio in titanio, i pulsanti a stato solido, il Taptic Engine, la RAM di nuova generazione e lo zoom periscopico sul modello Pro Max.

Noi europei abbiamo già visto diversi incrementi di prezzo, ma in America sarà la prima volta dai tempi di iPhone X in cui vedremo un upgrade monetario. Negli USA infatti, i Pro costano 999 dollari da diversi anni, mentre i Pro Max, 1099$. Inutile a dirlo, da noi, fra tasse e tassi di conversione, adesso si parte da 1479,00€ per la versione Pro da 6,1 pollici con 128 GB di memoria interna. Per fortuna, questo smartphone si porta a casa con soli 1179,00€ grazie agli sconti di Amazon. In poche parole, noi ipotizziamo che le versioni Pro e Pro Max del 2023 di iPhone 15 saranno super costose; potremmo arrivare ad avere costi superiori ai 1600€ per la variante basica e superiori ai 1800€ per il Pro Max del futuro? Speriamo di no, onestamente, ma la direzione intrapresa da Apple sembra essere proprio questa.

Per le iterazioni basiche invece, ci aspettiamo solo dei piccoli incrementi di prezzo, anche se abbiamo appreso che i modelli entry level della gamma disporranno della Dynamic Island. In poche parole, questo implica che ci sarà un aumento dei costi per il consumatore? Staremo a vedere.

