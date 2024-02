iPhone 15 Pro: con quest'offerta è davvero IMPERDIBILE (anche 256 GB)

Il calo di prezzo registrato da iPhone 15 Pro semplifica la scelta dello smartphone da comprare oggi: con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRFEB24, infatti, è possibile acquistare il top di gamma compatto di Apple, nella versione da 128 GB, con un prezzo scontato di 969 euro e con la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Da notare che in offerta c’è anche la versione da 256 GB che viene proposta, sempre utilizzando lo stesso codice sconto, in offerta a 1.075 euro. La promozione in questione è valida solo per un breve periodo.

iPhone 15 Pro: a questo prezzo è da prendere subito

Con iPhone 15 Pro è possibile acquistare un top di gamma compatto con specifiche al top. La scheda tecnica include il display OLED da 6,1 pollici oltre al SoC Apple A17 Pro, realizzato con processo produttivo a 3 nm e in grado di offrire performance di livello assoluto, in tutti i contesti di utilizzo. Da notare anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 15 Pro:

Le promozioni sono valide grazie all’utilizzo del codice sconto PSPRFEB24, da aggiungere nell’apposito campo del carrello prima di completare l’acquisto. Da notare, inoltre, che, con PayPal, è anche possibile acquistare lo smartphone con pagamento in 3 rate senza interessi. La consegna è sempre gratuita. La promozione durerà solo per poco tempo ed è meglio, quindi, completare subito l’acquisto.

