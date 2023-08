iPhone 15 Pro avrà una scocca in titanio e cornici più sottili

Il nuovo iPhone 15 Pro (e di conseguenza anche la sua iterazione Pro Max) potrebbe avere un frame interamente costruito in titanio e delle cornici sul display sottilissime. A dirlo è un nuovo report di Mark Gurman di Bloomberg che conferma molte delle indiscrezioni già sentite sul web settimane or sono.

iPhone 15 Pro: cosa sappiamo ad oggi?

Come detto, stando a quanto rivelato dall’ultimo rapporto emerso sul web, apprendiamo che iPhone 15 Pro e 15 Pro Max presenteranno una struttura in titanio (come Apple Watch Ultra) e disporranno di cornici sottili intorno al display. In poche parole, Apple vorrebbe abbandonare la costruzione in acciaio inossidabile per i melafonini di punta prossimi al lancio. Con la nuova tecnologia di visualizzazione LIPO poi, mira ad avere schermi più generosi senza dover cambiare le dimensioni dei dispositivi. Fra le novità più attese citiamo poi il pulsante azione personalizzabile al posto del selettore dell’audio che troviamo sul frame sinistro e l’inserimento della porta USB Type-C che sostituirà la Lightning. Purtroppo, di contro, ci si aspettano prezzi molto più alti del passato; staremo a vedere.

Intanto, nelle notizie correlate, vi segnaliamo che iPhone 14 Pro da 256 GB si porta a casa con soli 1240,99€, spese di spedizione incluse. Il dispositivo viene venduto e spedito da Amazon, lo si trova in colorazione “nero siderale” e porta con sé tantissimi vantaggi al seguito. Come non citare la consegna celere e immediata, la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, la possibilità di dilazionare l’importo complessivo del device in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Dulcis in fundo, si può usufruire della garanzia di Apple per un anno e di quella di Amazon per ben due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

