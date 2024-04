iPhone 15 Pro (256 GB): eccolo a 1199€ su Amazon, compralo ADESSO

iPhone 15 Pro è il miglior smartphone di Apple che si possa comprare oggi su Amazon; viene venduto e spedito, nella sua iterazione color “titanio naturale”, con 256 GB di memoria interna, al prezzo super scontato di soli 1199,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso, prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata. A questa cifra infatti, si presenta come un’ammiraglia veramente spettacolare, ricca di funzionalità di pregio e con un design unico nel suo genere. Non di meno, con Amazon avrete accesso a tantissimi vantaggi esclusivi: scopriamoli di seguito nell’articolo completo.

iPhone 15 Pro: ecco perché farlo vostro adesso

iPhone 15 Pro viene venduto e spedito da Amazon al prezzo di 1199,00€ nella sua iterazione con ben 256 GB di memoria interna; avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (in cinque o dieci soluzioni a tasso zero). Fra le altre cose, potrete beneficiare della garanzia di Amazon per due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del sito. Non di meno, siate veloci: ci potrebbero essere poche scorte a disposizione dell’utente e la promo potrebbe finire da un momento all’altro.

iPhone 15 Pro è un device bellissimo, realizzato con una scocca in titanio aerospaziale, con una back cover in vetro satinato che supporta la tecnologia MagSafe o la ricarica wireless e vanta un comparto fotografico degno di nota con tre sensori premium che girano video in 4K HDR Dolby Vision o in ProRES. Si possono anche scattare immagini in ProRAW o in HDR con un nuovo algoritmo. A soli 1199,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese è da prendere al volo.