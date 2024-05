iPhone 15 Plus in OFFERTA: se lo acquisti oggi RISPARMI 180€

L’iPhone 15 Plus di Apple è potenza allo stato puro: uno smartphone completo sotto ogni aspetto, che supera la concorrenza grazie a funzionalità esclusive e prestazioni di altissimo livello. Con un design sofisticato in vetro ed alluminio, il dispositivo unisce robustezza ed eleganza in modo impeccabile. La zona anteriore in Ceramic Shield si distingue proprio per la sua resistenza agli urti ed ai graffi, per una lunga durata nel tempo.

L’offerta di cui vogliamo parlarti è quasi al termine, quindi cogli l’opportunità e realizza il tuo miglior affare su Amazon: grazie ad uno sconto vantaggioso del 16%, puoi acquistare l’iPhone 15 Plus da 128GB al prezzo speciale di soli 949 euro (anche rateizzando) anziché 1129 euro.

Apple iPhone 15 Plus è di nuovo in sconto

L’iPhone 15 Plus offre un’esperienza visiva straordinaria grazie al suo display Super Retina XDR da 6,7 pollici, arricchito dalla funzione Dynamic Island che mostra attività e notifiche in tempo reale. Il sistema di fotocamere professionali consente di catturare immagini mozzafiato fino a 48 MP, con un teleobiettivo 2x che rappresenta la ciliegina sulla torta. Grazie all’ottimizzazione del chip A16 Bionic, il telefono assicura una velocità estrema ed un’autonomia prolungata della batteria.

Ed ancora, iPhone 15 Plus fornisce un’esperienza d’uso completa e versatile, integrando soluzioni tecniche indispensabili come il moderno connettore USB-C. Tra le caratteristiche più rilevanti ci sono poi gli innovativi strumenti di sicurezza come SOS emergenze via satellite e Rilevamento incidenti. Non servirebbe ricordarlo, ma anche la navigazione su internet va alla grande: questo smartphone è una vera scheggia.

Ascolta l’istinto, prima che sia tardi, e salva nel carrello il tuo nuovo Apple iPhone 15 Plus per risparmiare 180 euro: non è tutto, godrai anche della consegna gratis ed in pochi giorni potrai avere questo gioiello fra le tue mani.