iPhone 15 in offerta al MINIMO STORICO è da prendere subito (-289€)

È il momento di acquistare iPhone 15: lo smartphone di Apple, infatti, è ora protagonista di una nuova offerta eBay che, grazie al codice sconto PSPRAPR24, da aggiungere al carrello prima di completare l’ordine, permette l’acquisto al prezzo scontato di 690 euro invece di 979 euro, con 289 euro di sconto. La promozione in questione porta lo smartphone al nuovo minimo storico. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto optando per un pagamento in 3 rate mensili con PayPal.

iPhone 15 è in offerta: ora è un affare

La promozione è da cogliere al volo: iPhone 15 a questo prezzo, infatti, ha un rapporto qualità/prezzo davvero stellare, con la possibilità di garantire prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo e in un formato compatto.

Tra le specifiche, ricordiamo, troviamo un display OLED da 6,1 pollici con la Dynamic Island, oltre al SoC Apple A16 Bionic, lo stesso utilizzato anche da iPhone 14 Pro e Pro Max.

Da segnalare anche una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è, invece, iOS. Lo smartphone ha il Face ID e consente l’accesso a tutti i servizi Apple, con la possibilità di sfruttarne appieno l’ecosistema di prodotti.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRAPR24 è possibile completare l’acquisto di iPhone 15 128 GB al prezzo scontato di 690 euro, beneficiando di uno sconto di 289 euro e ottenendo così la possibilità di acquistare lo smartphone al nuovo minimo storico.

C’è anche la possibilità di acquistare lo smartphone con un pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Per accedere subito all’offerta è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto.