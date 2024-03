iPhone 15 in offerta a QUESTO PREZZO è da prendere subito

Se siete alla ricerca di un nuovo iPhone, in questo momento, c’è una nuova offerta eBay da cogliere al volo per l’ottimo iPhone 15. Lo smartphone di Apple è ora acquistabile al prezzo scontato di 734 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. La promozione riguarda le versioni Nero e Rosa dello smartphone di Apple, proposti nella variante con 128 GB di storage. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15: a questo prezzo è un best buy

Scegliere iPhone 15 è oggi la mossa giusta se siete alla ricerca di un nuovo iPhone dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Lo smartphone, grazie al calo di prezzo legato all’offerta in corso, diventa davvero conveniente. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici, con la nuova Dynamic Island in precedenza riservata ai modelli Pro, e il SoC Apple A16 Bionic, già utilizzato da iPhone 14 Pro e Pro Max e in grado di garantire prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo. C’è una doppia fotocamera posteriore ed è presente anche il sistema operativo iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 15 al prezzo scontato di 734 euro, con la possibilità di scegliere tra le versioni Nero e Rosa. Lo smartphone è acquistabile anche con pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box riportato qui di sotto. Il modello in offerta è dotato di 128 GB di memoria interna ed è disponibile con consegna gratuita.