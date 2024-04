iPhone 15: ecco la BOMBA AMAZON, è tuo al MINIMO STORICO (-200€)

Finalmente è arrivata l’occasione che aspettavi per portarti a casa il nuovo e potentissimo iPhone 15. Su Amazon è stata lanciata da pochi minuti un’offerta da minimo storico che ti permette di acquistarlo con uno sconto di ben 200 euro rispetto al prezzo ufficiale. Con spedizione Prime e possibilità di pagamento a rate a tasso zero con Cofidis è la grande opportunità che ti serviva per fare il passo decisivo.

iPhone 15 in sconto record su Amazon: da avere

iPhone 15 ha rappresentato un importante passo in avanti rispetto il modello base della generazione precedente, a cominciare dall’introduzione della Dynamic Island vista nella precedente serie Pro: un notch interattivo che ti permette di visualizzare notifiche e attività in tempo reale senza dover aprire l’applicazione corrispondente.

Altra grande novità per questo modello è la fotocamera principale da 48 megapixel che, abbinata a un teleobiettivo 2x di qualità ottica, garantisce scatti di altissima qualità e dettaglio. I ritratti sono resi ancora più dettagliati e vibranti, con la possibilità di regolare la messa a fuoco anche dopo lo scatto.

Il sistema è alimentato dal potente processore A16 Bionic, capace di garantirti prestazioni eccezionali per la fotografia computazionale, la gestione fluida della Dynamic Island e molte altre funzionalità avanzate. Il tutto senza sacrificare l’efficienza energetica per una batteria che dura tutto il giorno.

Importantissima introduzione è poi la porta USB-C, come imposto dall’Unione Europea, che rende iPhone 15 facilmente universale con tanti altri dispositivi: non hai bisogno di cavi differenti, ma ti basta un unico cavo USB-C per ricaricare iPhone, Mac, iPad o qualsiasi altro device.

Un telefono completo in tutto, dal design inimitabile, potentissimo e pronto ad essere il tuo compagno di vita per anni. Acquistalo adesso al suo prezzo migliore di sempre su Amazon con uno sconto di 200 euro.