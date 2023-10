iPhone 15 da 256 GB è in offerta: ora costa 939€ (anche a rate)

Acquistare un iPhone da 256 GB di storage è sempre più conveniente, anche considerando che, per molti, i 128 GB di storage iniziano a “stare stretti”. Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 15 da 256 GB al prezzo scontato di 939 euro, con 170 euro di sconto rispetto al prezzo dell’Apple Store.

La promozione è da cogliere al volo e consente anche il pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. A disposizione degli utenti ci sono due colorazioni: nero e blu (basta cliccare sul nome della colorazione per completare l’acquisto). La promozione è valida per un breve periodo di tempo e consente di acquistare un ottimo smartphone a un prezzo decisamente più accessibile rispetto al listino.

iPhone 15 da 256 GB: a questo prezzo è un best buy assoluto

Scegliere iPhone 15, in questo momento, conviene sempre di più. Lo smartphone è un concentrato di potenza, grazie al SoC Apple A16 Bionic (lo stesso chip utilizzato dagli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max) a cui si affianca un display OLED da 6,1 pollici. C’è anche una doppia fotocamera posteriore. Lato software, naturalmente, c’è iOS 17., con la possibilità di utilizzare il Face ID e tutti i servizi Apple.

Con la nuova offerta eBay disponibile oggi è possibile acquistare iPhone 15 da 256 GB al prezzo scontato di 939 euro, con 170 euro di sconto rispetto al prezzo di listino. L’offerta riguarda le colorazioni nero e blu, con la possibilità di acquisto in 3 rate senza interessi pagando con PayPal. Per accedere allo sconto è possibile seguire il link qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.

