iPhone 15: crolla il prezzo, ora è un vero BEST BUY (-155€)

iPhone 15 diventa, sempre di più, lo smartphone da comprare oggi: grazie alla nuova offerta eBay disponibile in questo momento, infatti, lo smartphone è ora acquistabile al prezzo scontato di 824 euro invece che 979 euro (con 155 euro di sconto), con anche la possibilità di acquisto in 3 rate senza interessi pagando con PayPal. L’offerta è valida per le colorazioni nero, verde, azzurro e rosa. Lo sconto sarà attivo solo per un breve periodo di tempo.

iPhone 15 al miglior prezzo di sempre con quest’offerta

La nuova offerta di oggi rende iPhone 15 un vero e proprio best buy. Lo smartphone, infatti, abbina il SoC Apple A16 Bionic con un display OLED da 6,1 pollici, con Dynamic Island. C’è poi una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principle da 48 Megapixel. Tra le specifiche troviamo il sistema operativo iOS oltre al Face ID e all’accesso a tutti i servizi Apple.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 15 al prezzo scontato di 824 euro invece che 979 euro, beneficiando così di uno sconto di ben 155 euro. Lo sconto è valido per le colorazioni:

C’è anche la possibilità di acquistare lo smartphone con pagamento in 3 rate senza interessi, grazie a PayPal. Grazie alla promozione in corso è, quindi, possibile fare un vero affare. Al prezzo a cui viene proposto, infatti, iPhone 15 è un best buy assoluto.

Si tratta di uno smartphone, completo, efficiente e con un’ottima autonomia, nonostante le dimensioni compatte. La promozione in corso rende, probabilmente, iPhone 15 la scelta migliore per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo iPhone. L’offerta è attivabile di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.