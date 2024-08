iPhone 15 (256 GB) è sempre più un best buy a QUESTO PREZZO

iPhone 15 è uno degli smartphone più interessanti sul mercato e la versione da 256 GB è, senza dubbio, quella su cui puntare, garantendo più spazio di archiviazione rispetto al taglio da 128 GB. Con la nuova offerta eBay e il codice sconto AGOSTO24, è ora possibile acquistare iPhone 15 da 256 GB al prezzo scontato di 849 euro, con possibilità anche di optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Lo smartphone è dotato di garanzia ufficiale Apple Italia. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15 da 256 GB: un best buy a questo prezzo

Con iPhone 15 è possibile acquistare un ottimo smartphone, ricco di funzionalità e in grado di garantire prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo. Lo smartphone è dotato del SoC Apple A16 Bionic oltre che del display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island e, quindi, con lo stesso design dei modelli Pro.

Il dispositivo riesce, quindi, a offrire prestazioni elevate anche con dimensioni compatte, risultando molto più economico, a parità di storage, di iPhone 15 Pro (che nel taglio da 256 GB costa molto più di 1.000 euro). Il sistema operativo è iOS, con aggiornamenti periodici da parte di Apple.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto AGOSTO24 è ora possibile acquistare iPhone 15 da 256 GB al prezzo scontato di 849 euro. Lo smartphone è disponibile con Garanzia Apple Italia ed è acquistabile anche in 3 rate senza interessi con PayPal. Per sfruttare la promozione in corso è sufficiente premere sul box riportato qui di sotto.