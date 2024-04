iPhone 15 (128 GB) a soli 769,99€ su Amazon: corri a prenderlo ADESSO

Il meraviglioso iPhone 15, nella sua iterazione nera con 128 GB di memoria interna, costa pochissimo su Amazon oggi; addirittura, si trova al suo minimo storico di soli 769,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire perché andrete a risparmiare circa 200€ sul valore di listino; mica poco, se ci pensate. Avrete accesso a tantissimi vantaggi esclusivi con il noto portale di e-commerce americano, fra le altre cose. Pensiamo al reso gratuito, alla consegna celere, alla doppia garanzia e non solo. Cosa aspettate? Il device è disponibile in diverse colorazioni ma noi vi proponiamo quella nera, la più elegante, a nostro avviso.

iPhone 15: ecco perché comprarlo

In prima istanza, acquistando iPhone 15 da Amazon avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; citiamo la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato (in meno di 24 o 48 ore) grazie al servizio di Prime, ma non finisce qui. C’è il reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto in caso di eventuali problematiche, ma per qualsiasi cosa potrete rivolgervi all’assistenza di Amazon che vi supporterà tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono, con i reparti competenti. In alternativa, sappiate che essendo un prodotto di Apple, potrete anche usufruire della garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo. Si può perfino dilazionare l’importo complessivo dello smartphone in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero.

iPhone 15 è un top di gamma in tutto e per tutto, con un display OLED da 6,1 pollici Retina con refresh rate da 60 Hz, luminosità di picco di 2000 nit, Dynamic Island e cornici sottili al seguito. Sotto la scocca c’è un potente processore Apple Bionic A16 con modem 5G integrato. Non lasciatevi sfuggire questo gioiello; al minimo storico di 769,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, è un super best buy.