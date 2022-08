iPhone 14: spuntano in rete le prime cover (non originali)

In queste ore sono trapelate sul web i cloni delle custodie originali di iPhone 14 (il modello da 6,1 pollici). Ovviamente non sono dei prodotti ufficiali, pertanto potrebbero anche non corrispondere al vero. Vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”.

Sappiamo tutti che fra pochissime settimane Apple terrà il suo annuale keynote dedicato al lancio dei suoi melafonini di punta. La gamma iPhone 14 diverrà finalmente ufficiale. Oggi, a distanza di pochi giorni dal debutto quindi, compaiono in rete alcune delle custodie per il modello base prossimo al lancio. Ma saranno originali? Cosa è emerso? Facciamo il punto della situazione.

iPhone 14: cosa sappiamo delle custodie?

A mostrare queste cover ci ha pensato l’utente italiano su Twitter Majin Bu; il tipster è noto per aver rilasciato in anteprima moltissimi leaks riguardanti i futuri device della mela. Oggi ha condiviso dei cloni delle cover ufficiali per iPhone 14. Date un’occhiata di seguito.

L’insider ha realizzato delle foto che mostano ben otto cover differenti per colorazione ma ha specificato subito: “Non sono sicuro che questi saranno i colori ufficiali ma c’è una possibilità”. Le cover sono di otto colori: giallo, rosso, blu navy, viola, rosa, verde menta, blu notte e nero.

Non sappiamo ancora nulla delle versioni in pelle; non si sa quali tinte Apple userà per le cover più pregiate. Ad ogni modo, occorre attendere solo pochissime settimane, oramai.

Di fatto, qualche tempo fa, molti tipster hanno condiviso sul web render CAD dei telefoni di Apple, leaks, informazioni, foto 3D e molto altro ancora. La gamma Pro disporrà di un nuovo elemento sul pannello anteriore (un foro e una pillola al posto del notch), una main camera da 48 Mpx in grado di girare video in 8K e una selfiecam con autofocus. Fra le altre cose, vanteranno l’Always On Display e il processore Apple Bionic A16. La line-up basica invece, disporrà del notch, del chipset A15 dello scorso anno e non ci sarà una versione mini. Al suo posto, troveremo un Max non Pro.

I colori della gamma vanilla saranno i seguenti: verde, viola, blu, nero, bianco e rosso. I modelli Pro invece, saranno commercializzati in verde, viola, silver, gold e graphite.

