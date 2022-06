iPhone 14: quattro caratteristiche che vogliamo vedere

Mancano pochissimi mesi al debutto dei nuovissimi iPhone 14. I dispositivi di fascia alta di Apple arriveranno a settembre 2022, salvo imprevisti. Facciamo il punto di cosa aspettarci dai nuovi modelli in questo articolo.

iPhone 14: le novità più rilevanti

In primo luogo, segnaliamo che non vedremo più un iPhone Mini. Ecco perché vi suggeriamo (in basso nell’articolo) di acquistare un modello di piccole dimensioni OGGI, prima che sia troppo tardi. Al posto del telefono da 5,4″, avremo un Max non Pro che, secondo le indiscrezioni, potrebbe chiamarsi “iPhone 14 Plus“. Se vorrete uno smartphone tascabile dunque, dovrete optare per un Mini (ricondizionato) o un SE (2022).

La gamma Pro avrà un foro e una pillola al posto del notch; i modelli standard invece, saranno ancora dotati del notch (quello visto sulla serie iPhone 13). Anche l’analista di DSCC sembra aver confermato tutto ciò.

Sul fronte del chupset, ci aspettiamol’Apple Bionic A16 (sulla serie di punta) o l’Apple Silicon M1 (ma su questo siamo scettici). Si dice che le iterazioni vanilla avranno il vecchio chip; stiamo parlando del Bionic A15, magari con un clock sbloccato e un moniker differente (A15X, ad esempio). Anche la RAM verrà aggiornata e passerà da 4 a 6 GB.

Infine, ci aspettiamo di vedere un sensore principale da 48 Megapixel sui modelli più performanti della serie. A ribadire questo rumor ci ha pensato anche il portale di Bloomberg.

Bonus: Kuo suggerisce che vedremo la selfiecam aggiornata; dovrebbe presentare l’apertura f/1.9, un autofocus degno di questo nome e funzionalità smart mai viste prima. Forse vedremo anche il Center Stage ma è presto per dirlo.

Ci sono tante altre piccole novità, ma queste sembrano essere quelle (quasi) confermate. Vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”, in quanto si tratta di leaks e rumors non ufficiali (per il momento).

Cosa comprare oggi?

Se possiamo consigliarvi un Best Buy senza paragoni, vi suggeriamo l’iPhone 12 Mini a 649,00€ su Amazon con spedizione gratuita e consegna celere in 24 o 48 ore.

