iPhone 14 Plus potrebbe essere una delusione?

Sappiamo che Apple sta preparando il terreno per il debutto degli iPhone 14: ci saranno quattro modelli, ma non vedremo un Mini, a differenza del passato. Tuttavia, il marchio porterà avanti la tradizione dei Max, rilasciando un modello “non Pro” ma con schermo da 6,7″.- Qualcuno lo chiama “iPhone 14 Plus“.

Purtroppo, i mini device non hanno convinto il pubblico e quindi, per il futuro, la compagnia sembra aver deciso di optare per una variante che, almeno sulla carta, dovrebber essere vincente. Adesso il leakster @Shadow_Leak ci ha svelato una serie di dettagli sul gadget in questione.

iPhone 14: cosa aspettarci?

Stando a quanto rivela l’insider, iPhone 14 Plus non sarà un prodotto “stellare” e strabiliante. Al contrario, sarà abbastanza banale, con un prezzo alquanto elevato. Lo schermo dovrebbe essere da 6,68 pollici per la precisione, con tecnologia OLED flessibile e risoluzione di 2778 x 1284 pixel. Sotto la scocca, sarà presente il solìto Apple A15 Bionic. Sì, il vecchio chip del 2021.

iPhone 14 Max Specifications

• 6.68" Flexible OLED Screen

• (2778×1284) Resolution & 458 PPI

• 90Hz Refresh Rate

• A15 Bionic (5nm TSMC)

• 6GB LPDDR4X RAM

• 128GB/256GB Storage

• Dual Rear Camera (12MP+12MP)

• Face ID

• Notch



🫧 6GB+128GB: $899 — Sam (@Shadow_Leak) May 5, 2022

Non di meno, iPhone 14 Plus otterrà 6 GB di memoria RAM di tipo LPDDR4X e 128 e 256 GB di storage a seconda del modello. Non si sa se vedremo un’iterazione con 64 GB, ma ne dubitiamo. Ci saranno due sensori da 12 Mpx ciascuno e un Face ID con tecnologia next-gen, nonché una selfiecam con autofocus migliorato ancora più rapido.

Il foro e la pillola invece, saranno elementi esclusivi dei prodotti Pro del 2022; negli iPhone 15 invece, avremo tutti i device con questa funzionalità. Il retro sarà ancora una volta in vetro e ci sarà la ricarica mediante MagSafe. Dulcis in fundo, sulle iterazioni Pro vedremo la camera principale da 48 megapixel abbinata ad un’ultra wide e al flash LED.

Se cercte un buon melafonino intrigante per rapporto qualità-prezzo, non possiamo non consigliarvi l’iPhone 13 con 128 GB di spazio a 789,00€ con spedizione gratuita in 24 o 48 ore. L’offerta è molto intrigante, vi invitiamo a sbrigarvi ad effettuare l’acquisto prima che terminino le scorte.