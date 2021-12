iPhone 14 Pro sarà "quello da comprare"? Forse no...

Secondo l'analista Ming Chi-Kuo, l'iPhone 14 Pro avrà una fotocamera principale da 48 Megapixel, ma la vera rivoluzione la si avrà con l'iPhone 15 del 2023, che potrebbe presentare un obiettivo “periscopico” sulla back cover.

L'analista di Apple ha affermato alcune previsioni molto bizzarre riguardanti il ​​prossimo iPhone 14 e il suo successore del 2023. Ecco tutto ciò che ha condiviso.

In una nota per gli investitori vista da 9to5Mac, Ming-Chi Kuo ha previsto che Apple inserirà un obiettivo da 48 MP sul nuovo melafonino di fascia alta, ma il vero device rivoluzionario potrebbe essere quello del 2023, grazie alla presenza di una lente periscopica.

Kuo afferma che “il continuo aggiornamento dell'obiettivo della fotocamera dell'iPhone nei prossimi due anni aiuterà la quota di mercato di Daliguang, le entrate e la crescita dei profitti“.

Questa non è la prima volta che l'analista della mela afferma che la linea iPhone 14 presenterà un aumento dei megapixel sul comparto fotografico posteriore. In primavera, Kuo aveva riferito che “le fotocamere posteriori standard di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max verranno aggiornate a 48 megapixel, un aumento di 4 volte rispetto al sensore da 12 megapixel di iPhone 12“.

Non di meno, Kuo sembra fiducioso che il sensore da 48 megapixel sia destinato solo ai modelli Pro più costosi e alla lente principale. Le altre ottiche dovrebbero rimanere invariate.

Non solo, ma la scorsa settimana, anche un altro analista chiamato Jeff Pu ha confermato il rapporto di Kuo affermando che i “due modelli [iPhone 14] Pro saranno dotati di un sistema di fotocamera posteriore a triplo obiettivo con un obiettivo grandangolare da 48 megapixel aggiornato e un obiettivo da 12 megapixel aggiornato. Obiettivi ultragrandangolari e teleobiettivi.”

Tuttavia, è importante notare che avere più megapixel non significa necessariamente che la risoluzione di uscita finale sarà di 48 MP:

Mentre più megapixel in teoria significano più dettagli quando mostri foto di dimensioni maggiori, c'è un enorme svantaggio nel farlo con lo stesso sensore di dimensioni. Riempire più pixel nello stesso spazio significa che ogni pixel deve essere più piccolo e questo aumenta il rumore a bassi livelli di luce.

Quando pensate a quante delle nostre foto più importanti sono state scattate in condizioni di luce relativamente scarsa, è un grosso problema. Bambini che giocano in casa, cene a lume di candela, bimbi che spengono le candeline della torta di compleanno: questi sono tutti esempi di scenari in cui si desidera ottenere la migliore qualità di foto in condizioni di scarsa illuminazione.

Apple ha costantemente ignorato le guerre dei megapixel e ha puntato invece su pixel di grandi dimensioni per fornire le migliori acquisizioni possibili in condizioni di scarsa illuminazione. Qualità e non quantità.