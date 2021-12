iPhone 14 Pro: SVELATO il suo design? (FOTO)

Manca poco meno di un anno all'arrivo dei nuovi melafonini di casa Apple, eppure si parla di loro già da diversi mesi. Secondo le indiscrezioni, i modelli premium della line-up 2022 riceveranno un grande aggiornamento sul fronte del design, forse il più radicale dal 2017. Gli iPhone 14 Pro infatti, potrebbero dire “addio” al notch per adottare un “comunissimo” foro incastonato nel display. Ma andiamo con ordine.

iPhone 14 Pro: svelato il suo design?

Il designer @conceptcreators ha realizzato una serie di meravigliosi render del futuro iDevice di cui tanto si parla; se non seguite questo talentuoso ragazzo, vi invitiamo a farlo sul suo profilo Instagram. Ne varrà la pena, fidatevi.

Ad ogni modo, basandosi sulle fughe di notizie più recenti, ha provato ad immaginare come potrebbe essere l'estetica del nuovo iPhone 14 Pro. Si dice, in primo luogo, che vanterà un pannello OLED di tipo LTPO con tutti i sensori incastonati sotto il vetro. L'unico elemento a rimanere esterno (e fisico, aggiungiamo noi) sarà lo snapper per la fotocamera selfie. Anche Jon Prosser ha ipotizzato che il nuovo telefono avrà questa feature.

Non di meno, vanterà un'estetica ripresa dall'ultima generazione di smartphone Apple, con l'aggiunta però, dei tasti rotondi per il bilanciere del volume, in puro stile “iPhone 4/4S/5/5S/SE (2016)“. Le colorazioni dovrebbero essere quattro: Midnight, Silver (un grigio un po' sporco, a dire il vero), Blue (tendente al cobalto) e una arancione (bronzata) davvero iconica.

Ci saranno dei sensori fotografici rinnovati con la camera principale che, finalmente, riceverà un sostanziale upgrade: passerà infatti a 48 Megapixel. Non di meno, potrebbe esserci un nuovo SoC Bionic A16 (o addirittura una versione mobile dell'M1?). Infine, a coadiuvare il processore, troveremo 8 GB di RAM, opzioni di storage da 128, 256, 512 GB e 1 TB ed infine, il sempreverde connettore Lightning. Difficilmente Apple dirà “addio” alla sua porta proprietaria in favore di una USB C.