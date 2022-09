iPhone 14 Pro: la percentuale della batteria sarà "vecchio stile", pare

Stando a quanto si osserva in rete, sembra che la barra di stato contenuta nella parte superiore di iPhone 14 Pro disporrà della classica icona della pecentuale della batteria.

Di fatto, dopo un primo assaggio visto nelle beta di iOS 16, c’eravamo illusi. Avevamo visto il ritorno della percentuale della batteria nell’iconcina di stato con un design super accattivante. Invece… delusione delle delusioni, si dovrebbe avere ancora il vecchio stile. Questo permetterà di sfruttare al massimo lo spazio vuoto che si formerà con la riduzione del notch in un unico elemento rettangolare dagli angoli arrotondati.

iPhone 14: quale sarà il mistero della percentuale della batteria?

Pare proprio, secondo quanto rivelato da una nota interna avvistata da MacRumors, sembra che Apple voglia proprio riportare in auge il classico indicatore della batteria di iOS nei futuri iPhone 14 Pro.

Come detto, Apple ha riportato in auge la percentuale della batteria all’interno dell’icona della srtessa in una delle ultime beta di iOS 16, ma adesso la dicitura è stata separata dall’elemento grafico. Il motivo? Si presume che sia relativo al fatto che l’azienda voglia sfruttare meglio lo spazio creato dalla riduzione del notch, ma attenzione: prendete questo rumor con “un pizzico di sale”.

Con i futuri melafonini privi di tacca, adesso la compagnia di Cupertino dovrà riorganizzare tutti gli elementi della barra di stato e del centro notifiche. Si dice che sposterà un po’ tutto per riallineare e mantenere così la solita simmetria e la perfezione stilistica tipica del colosso di Cupertino.

Vi invitiamo a prendere tutte le indiscrezioni con un po’ di scetticismo; non abbiamo modo di confermarvi l’autenticità del tutto. Apple è solita sviare la indiscrezioni e mandare “finti” rumors per mesi per mantenere alto l’hype ma sviare così l’attenzione degli utenti dalle cose reali. Mancano pochissimi giorni; appuntamento al 7 settembre. Intanto, se volete comprare un iPhone 13 Mini, sappiate che questo si trova a 790,00€ con 128 GB di memoria interna.

