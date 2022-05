iPhone 14 Pro: il design dello schermo svelato da Apple?

La nuova pubblicità di Apple relativa ad Apple Pay sembra confermare il cambiamento più grande che vedremo nella line-up di melafonini del 2022, la serie iPhone 14. Grazie al nuovo spot emerso in rete, possiamo notare il profilo stilizzato del nuovo iPhone 14 Pro senza notch.

Certo, mancano ancora diversi mesi al debutto dei nuovi iPhone 14 ma le indiscrezioni si susseguono senza sosta. Ora si legge che il design del pannello anteriore composto da foro e pillola al posto del notch, è stato spoilerato da un’ADV appena andata in onda in alcune parti del mondo.

iPhone 14 Pro: è lui o non è lui?

Si vede anche che il video è stato caricato su YouTube dal portale di Archive Thai e dura pochissimo, solo 15 secondi, tuttavia possiamo vedere chiaramente il processo di utilizzo di Apple Pay in un negozio fisico. Ciò che desta stupore è l’immagine stilizzata del telefono che racchiude un device avente uno schermo con un foro e una pillola, gli elementi che si dice prenderanno il posto della tanto amata/odiata tacca.

I leaker confermano questa ipotesi da diverso tempo; nel foro ci sarà la selfiecam (tutta nuova, veloce, premium e con un autofocus velocissimo) e nella parte restante invece, tutta la sensoristica.

Non sappiamo se il video sia legittimo e veritiero, anche perché nessuno conosce il canale Apple Archive Thai, che ha, tra l’altro, pochissimi iscritti e pochi video caricati. A noi sembra una clip originale e sicuramente ben fatta. Se è un lavoro realizzato dai fan però, complimenti agli autori: è pazzescamente bello.

Ad ogni modo, non abbiamo modo di verificare l’autenticità di questa campagna pubblicitaria. Vi invitiamo comunque a prenderla con “un pizzico di sale” e a restare connessi per ulteriori informazioni in merito.

