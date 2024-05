iPhone 13 in offerta a 549€: è lui il BEST BUY della gamma Apple

Se siete alla ricerca di un nuovo iPhone da comprare ma avete un budget limitato, tra le tante opzioni disponibili in questo momento, potete puntare sulla nuova offerta eBay dedicata ad iPhone 13. Lo smartphone di Apple, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 549 euro, con possibilità anche di pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto e aggiungere lo smartphone al carrello. La versione in offerta è quella da 128 GB.

iPhone 13 128 GB: ora è un best buy

Con iPhone 13 è possibile acquistare un ottimo smartphone senza spendere troppo. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici oltre al SoC Apple A15 Bionic. Da notare anche una doppia fotocamera posteriore e il sistema operativo iOS, con Face ID e accesso completo a tutti i servizi Apple.

Si tratta, quindi, di uno smartphone compatto ma in grado di offrire ottime prestazioni. Il chip A15 Bionic è ancora molto attuale ed è lo stesso proposto da Apple anche su iPhone 14 e iPhone 14 Plus. Lato software, ci sono solo punti di forza, con Apple che, come al solito, garantisce un supporto software di primo livello.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 13 128 GB al prezzo scontato di 549 euro. Lo smartphone è acquistabile anche con pagamento in 3 rate senza interessi, pagando con PayPal. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo.