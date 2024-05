Xiaomi 13 è in offerta al nuovo MINIMO STORICO (-45%)       

Lo Xiaomi 13 è lo smartphone compatto da prendere oggi: il rapporto qualità/prezzo è davvero al top grazie alla nuova offerta eBay che consente l’acquisto al prezzo scontato di 548 euro, con uno sconto del 45% rispetto al prezzo di listino e con la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Lo smartphone ha Garanzia Italia ed è disponibile al nuovo prezzo minimo storico. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

Xiaomi 13: ora è un best buy tra i compatti

Lo smartphone di Xiaomi è il compatto da prendere oggi: con un display AMOLED da 6,36 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, e il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, infatti, lo smartphone di Xiaomi riesce ad abbinare dimensioni contenute con prestazioni al top.

Tra le specifiche troviamo anche 8 GB di memoria RAM, 256 GB di storage e una batteria da 4.500 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 67 W e alla ricarica wireless da 50 W. C’è poi una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con HyperOS.

La nuova offerta eBay disponibile oggi è l’occasione giusta per poter acquistare Xiaomi 13. Lo smartphone è ora acquistabile al prezzo scontato di 548 euro, con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Il modello in promozione è dotato di Garanzia Italia.