Google Pixel 7a al minimo storico su Amazon: è da PRENDERE SUBITO

Il Google Pixel 7a è lo smartphone compatto da prendere nella fascia media del mercato. Con la nuova offerta Amazon in corso in questo momento, infatti, il Pixel 7a è disponibile con un prezzo scontato di 349 euro, raggiungendo il suo minimo storico. Si tratta di un prezzo di ben 200 euro inferiore rispetto a quello dell’appena annunciato Pixel 8a. A questo prezzo, il Pixe l7a è, senza dubbio, un best buy per la fascia media. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Google Pixel 7a è in offerta su Amazon: è un best buy tra i compatti

Il Google Pixel 7a è il compatto giusto da prendere. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. Da segnalare anche la presenza dell’ottimo SoC Google Tensor G2, lo stesso utilizzato con grande successo dai Pixel 7 e 7 Pro.

A completare la scheda tecnica troviamo 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. C’è anche una doppia fotocamera posteriore, in grado di garantire scatti di qualità nettamente superiore rispetto agli altri smartphone di fascia media. Il sistema operativo è Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 7a al prezzo scontato di 349 euro. La promozione è valida per diverse colorazioni, tutte vendute direttamente da Amazon. Per accedere allo sconto è sufficiente premere sul box qui di sotto e aggiungere la versione desiderata al carrello.