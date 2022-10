iPhone 14 Pro: ci sono problemi con l'utilizzo del MagSafe Duo

Sembra che ci siano molti utenti possessori di iPhone 14 Pro che si stanno lamentando dell’utilizzo non proprio eccelso del caricatore MagSafe Duo dell’azienda in abbinata al nuovo melafonino.

Facciamo un passo indietro: due anni fa la compagnia di Cupertino ha svelato il charger MagSafe Duo. L’anno scorso molti clienti lamentavano il fatto che non funzionasse a dovere con l’iPhone 13 pro a causa del comparto fotografico di dimensioni generose. Adesso che con il nuovo modello questo elemento è ancora più esagerato, il problema è diventato insostenibile.

iPhone 14 Pro e MagSafe Duo: incompatibilità seria, a quanto pare

A riportare le segnalazioni ci ha pensato un gruppo di utenti sul forum ufficiale di Apple; molti lettori hanno contattato testate giornalistiche internazionali per riferire dello stesso problema.

Avendo un modulo fotografico così generoso dunque, i clienti non riescono ad allinare il telefono nel caricatore, rendendo questo accessorio totalmente inutile… nonostante il costo elevato sborsato dagli stessi per portarselo a casa.

Certo, il telefono si ricarica ma non si allinea perfettamente al gadget; se poi si utilizza una cover leggermente spessa, ecco che diventa impossibile usufruire della tecnologia MagSafe charging.

Curiosamente, il problema non coinvolge i possessori di un telefono Max perché non si crea il dissapore per via delle generose dimensioni del melafonino premium.

Ecco cosa si legge sui forum:

Il labbro della fotocamera è [troppo] in basso e il telefono non si posiziona correttamente. Questo deve essere affrontato da Apple.

In poche parole, servirebbe un aggiornamento dello stesso, proprio per venire incontro a tutti i possessori di un melafonino di nuova generazione. È un gadget che consente la ricarica – in simultanea – di un Apple Watch e di un iPhone con la tecnologia magnetica proprietaria. Funziona anche se il wearable non dispone di questa feature: curioso.

In realtà, un anno fa si parlava di un MagSafe Duo (2021); abbiamo anche avvistato un deposito presso l’ente americano FCC ma il gadget non è mai approdato sul mercato.

