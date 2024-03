iPhone 14: PREZZO SBRICIOLATO su eBay, acquistalo SUBITO

Sbrigati perché su eBay l’offerta pazzesca di oggi ha come protagonista un Apple iPhone 14 128GB. Cosa stai aspettando? In questo momento lo acquisti a soli 639,90 euro, invece di 1029 euro (prezzo ufficiale di listino). Ovviamente devi essere veloce perché sta andando a ruba.

Tra l’altro, grazie ai vantaggi di eBay, oggi la consegna gratuita è inclusa nel prezzo. Inoltre, puoi sfruttare il Servizio eBay Premium e la Garanzia Clienti eBay. Infine, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi pagare in 3 comode rate a tasso zero.

iPhone 14 128GB: un ottimo smartphone top di gamma

Un Apple iPhone 14 128GB è ancora un ottimo smartphone top di gamma che ti assicura prestazioni ancora molto soddisfacenti. Vivi un’esperienza fluida ad ogni accensione grazie al chip A15 Bionic che rende tutto più veloce e reattivo.

Goditi un display Super Retina XDR da 6,1 pollici che regala immagini super colorate e dettagli incredibili. La doppia fotocamera scatta foto pazzesche anche senza essere un esperto. Inoltre, la batteria assicura un’autonomia ampia.

Acquistalo subito a soli 639,90 euro, invece di 1029 euro (prezzo ufficiale di listino). Tra l’altro, ottima opportunità con eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 213,30 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.