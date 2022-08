iPhone 14: presentazione il 7 settembre, sugli scaffali dal 16

Secondo quanto afferma il giornale di Bloomberg, sembra che il famigerato evento di lancio della serie iPhone 14 sia previsto per il 7 settembre, mentre la commercializzazione della gamma di device potrebbe avvenire il 16 settembre prossimo. Ad ogni modo, sono notizie ufficiose, quindi vi invitiamo a prenderle con “un pizzico di sale”.

Sappiamo tutti che Apple dovrebbe annunciare la nuova line-up di punta il prossimo 7 settembre, secondo quanto si evince da un report appena trapelato. La compagnia dovrebbe dare il “via” ai preordini a partire dal 9 del mese (venerdì, come sempre) e la commercializzazione dei telefoni stessi dovrebbe avvenire per il 16.

Stando a quanto si legge dal rapporto, pare che ad alcuni dipendenti degli Apple Store sia stato detto di “tenersi pronti per il rilascio di un nuovo grande prodotto il 16 settembre”. È quasi certo che la compagnia si riferisca alla gamma iPhone 14, ma potrebbe anche riferirsi alle AirPods Pro 2, all’iPad di decima generazione o ai nuovi Apple Watch. Gli inviti per la stampa dovrebbero arrivare settimana prossima,a quanto pare.

Come sempre, l’azienda di Cupertino trasmetterà l’evento in streaming. Sembra che l’epoca degli eventi dal vivo sia ancora in pausa dai tempi della pandemia da Coronavirus. I debutti di Apple sono sempre molto curati, quindi è probabile che la società stia girando le clip già da diverso tempo.

Riteniamo plausibile l’evento di martedì, come gli ultimi anni, ma quest’anno la compagnia potrebbe scegliere il 7 settembre che è un mercoledì visto che il 5 è festa negli Stati Uniti. Ad ogni modo, sono solo rumors. Prendeteli con “un pizzico di sale”.

La line-up di iPhone 14 sarà composta da quattro modelli: uno standard da 6,1 pollici, un Max non Pro, un Pro da 6,1″ e un Pro Max da 6,7″. Non ci sarà quindi un dispositivo di piccole dimensioni: un mini da 5,4 pollici risulterà un grande assente.

I Pro avranno un restyling al design: foro e pillola al posto della tacca. Inoltre ci saranno fotocamere nuove con un sensore primario da 48 Mpx.

