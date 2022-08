Apple: ecco quando si terrà l'evento di lancio dei nuovi iPhone 14

Secondo quanto si apprende da alcuni report online,sembra che Apple terrà il suo consueto keynote di lancio dei melafonini premium il prossimo 7 settembre 2022.

All’interno di questo show virtuale dovremmo conoscere la line-up iPhone 14, i nuovi Apple Watch Series 8, le AirPods Pro 2 e l’iPad (2022) di decima generazione.

Cosa ci aspettiamo dall’evento Apple?

Probabilmente la gamma basica di iPhone 14 prevederà poche modifiche rispetto a quella attuale. Non ci sarà un mini iPhone da 5,4 pollici. Al suo posto sembra che vedremo un iPhone Max non Pro con schermo da 6,7 pollici.

La serie premium però potrebbe essere la più interessante; potrebbe avere uno schermo con tecnologia AOD, un foro e una pillola al posto del notch, una main camera da 48 Mpx, una selfiecam con autofocus, un processore Apple Bionic A16 e molto altro ancora.

Apple Watch dovrebbe arrivare in tre versioni differenti; ci aspettiamo un SE (2022) aggiornato con processori e sensori nuovi, un Series 8 identico a quello del 2021 ma con features innovative e un esclusivo Watch Pro con cassa da 47 mm.

iPad (2022) di decima generazione invece potrebbe avere linee spigolose e industrial, un processore Apple Bionic A14, il supporto alle reti 5G, uno schermo da 10,5 pollici e il pulsante Home con Touch ID.

Cosa vi consigliamo noi oggi?

Se volete risparmiare qualcosa e non siete amanti delle ultime uscite, vi vogliamo suggerire due dispositivi low cost ma potentissimi e molto validi. Il primo è iPhone 13 da 128 GB su Amazon a soli 876,00€ in colorazione Galassia. È un flagship interessantissimo, con due fotocamere da 12 Mpx ciascuna, processore Apple Bionic A15 con modem 5G, schermo OLED da 6,1 pollici Super Retina. Il frame è in alluminio e il retro è in vetro. C’è la ricarica wireless e la MagSafe charging.

Sul vostro polso poi non potrà mancare l’Apple Watch. Il modello che vi consigliamo è l’SE da 41 mm a soli 269,00€. È un prezzo molto interessante per un wearable prestante, reattivo, aggiornato, moderno e pronto per watchOS 9.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.