iPhone 14: potrebbero esserci davvero dei modelli senza SIM?

Secondo quanto si apprende, sembra che Apple abbia preso seriamente in considerazione la possibilità di rimuovere la scheda SIM dai prossimi iPhone 14.

Sebra proprio che la mela avesse intenzione di realizzare il primo iPhone senza SIM. Da tempo se ne parlava e, stando a quanto afferma Mark Gurman, il debutto potrebbe essere previsto già per quest’anno o, al massimo, per il 2023. Nel corso della sua ultima edizione di Powe On, la newsletter settimanale, Apple pare che voglia spingere sulla costruzione di un device quasi portless.

iPhone 14: ci sarà ancora lo slot per le schede SIM?

Gurman ha sottolineato che c’è ancora la possibilità di vedere un iPhone senza slot per la SIM, anche se potrebbe essere un rumor del tutto non veritiero. Tuttavia, se non è quest’anno, sarà sicuramente l’anno prossimo. Oramai ci siamo. Se ne parla da diverso tempo – forse troppo – per non pensarlo. Ecco le parole del giornalista di Bloomberg in merito:

Questa volta Apple darà a eSIM una spinta maggiore, con i gestori che si preparano a indirizzare gli utenti verso le schede SIM digitali incorporate piuttosto che quelle fisiche. In effetti, Apple ha preso in considerazione la possibilità di rimuovere del tutto lo slot per schede SIM fisiche a partire da quest’anno o dal prossimo per alcuni modelli.

Ma cosa è una eSIM? Parliamo di una scheda SIM telefonica virtuale che permette agli utenti di attivare abbonamenti e piani tariffari senza avere un supporto fisico. Da diversi anni i melafonini hanno sempre il Dual SIM con eSIM come seconda possibilità, ma da noi non viene sfruttata moltissimo. Realizzare un telefono senza slot però darebbe un forte impulso a questa tecnologia, ovviamente. Inoltre, un gadget senza slot fisico aiuterebbe la compagnia a dotare lo stesso di nuove certificazioni contro acqua e polvere. In più potrebbe esserci più spazio all’interno, magari da destinare ad una batteria più generosa.

