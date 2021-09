iPhone 14: i quattro modelli non saranno poi così "uguali"

Apple non inserirà il display ProMotion a 120Hz su un modello di iPhone 14: questo è quanto si evince in queste ore da un recente leak trapelato sul web.

iPhone 14: il modello Max non avrà i 120 Hz

Secondo quanto riferito, Apple sta pianificando di utilizzare un pannello di visualizzazione OLED LTPS per uno dei futuri quattro device facenti parte della gamma iPhone 14. In altre parole, questo terminale verrà spedito con uno schermo LTPS OLED 60Hz al posto di un nuovo display da 120 hz.

Secondo un rapporto di TheElec, LG Display punta a iniziare a fornire al colosso di Cupertino display OLED LTPO il prossimo anno per la linea di iPhone di nuova generazione. Quindi, il marchio statunitense avrebbe un altro fornitore per le sue unità ProMotion inserite suoi iPhone. Al momento solo Samsung è attualmente l'unico fornitore per i pannelli.

Per chi non lo sapesse, i nuovi iPhone 13 Pro e 13 Pro Max presentano schermi ProMotion con una frequenza di aggiornamento variabile adattiva compresa tra 10Hz e 120Hz. Segnaliamo che si tratta di tecnologia OLED LTPO a bassa potenza.

Questa funzionalità consente al device di offrire un'esperienza di visualizzazione più fluida quando si consumano contenuti diversi come video, giochi o semplicemente quando si scorre il testo. D'altra parte, il modello vanilla e il Mini vantano una tecnologia OLED LTPS a 60 Hz.

Inoltre, a parte Samsung e forse LG, anche BOE vorrebbe entrare nella catena di fornitura di Apple con questi pannelli entro il 2023.

Secondo MacRumors, i rapporti precedenti avevano rivelato che Apple stesse pianificando di lanciare quattro modelli di iPhone 14. Tuttavia, lascerebbe non ci sarebbe più l'iterazione Mini. Al suo posto, un iPhone 14 Max da 6,7 pollici.

Vi invitiamo a prendere il suddetto rapporto con “un pizzico di sale”.