iPhone 14: è questo il miglior iPhone da comprare oggi?

Se state cercando un nuovo smartphone di punta di casa Apple e desiderate un prodotto dal prezzo contenuto ma dalle prestazioni ineccepibili, abbiamo una soluzione perfetta per voi. Si chiama iPhone 14, è il modello con 128 GB di memoria interna e viene commercializzato in colorazione Midnight. Costa solo 799,00€, spese di spedizione incluse, grazie agli sconti di Amazon. Considerate anche che, mediante questo sito di e-commerce americano, avrete tantissimi vantaggi esclusivi. Fra tutti, dobbiamo citare la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, ma non solo. C’è la possibilità di usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di gravi problematiche.

Insomma, sarete sempre tutelati dall’ottimo servizio del portale americano; non di meno, potrete godere di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata e di un anno con il supporto logistico del costruttore. Non lasciatevi sfuggire questa fantastica promozione; iPhone 14 sarà vostro con soli 799,00€, IVA inclusa. Cosa aspettate?

iPhone 14: un vero best buy

Parliamoci chiaro: questo telefono è un flagship assurdo, dotato di tecnologie di punta, con un telaio costruito in alluminio riciclato e una back cover in vetro che supporta la ricarica rapida a la wireless charging. Non di meno, il display è protetto dall’ottimo Ceramic Shield. Si parla di un pannello OLED da 6,1 pollici con cornici sottili e contenute e notch al seguito. Il processore è l’ottimo Apple Bionic A15 con modem 5G integrato per la connettività next-gen.

Ottima la batteria integrata che assicura un giorno di utilizzo con una singola carica; il comparto fotografico è di punta con due sensori all’avanguardia da 12 Megapixel ciascuno che girano video in 4K HDR Dolby Vision e scattano foto assurde anche al buio. Insomma, è veramente il miglior device per rapporto qualità-prezzo; non c’è nessun altro gadget come questo.

