iPhone 14, AirPods Pro 2 e Watch 8: ecco quando arriveranno

Secondo quanto si legge in rete, sembra che Apple voglia lanciare la nuova gamma iPhone 14, i nuovi AirPods Pro 2 e gli orologi Watch Sereies 8 il prossimo 13 settembre 2022. Sarà questa la data del keynote?

Sappiamo che l’OEM di Cupertino sta lavorando alle nuove iterazioni dei suoi prodotti più venduti: smartwatch, auricolari TWS e melafonini. Stiamo apprendendo moltissime informazioni su questi gadget ma onestamente, c’è ancora molta confusione. Ovviamente, prima del keynote ufficiale, nulla sarà scolpito nella pietra. Adesso, grazie ad un leak appena emerso, scopriamo quando si terrà il suddetto evento di lancio.

iPhone 14: svelata la data del keynote di settembre?

Stando a quanto si legge da un report di iDropNews, sembra che la compagnia abbia in programma di rilasciare quattro nuovi telefoni. Ci sarà un iPhone 14 standard, un 14 Max (o Plus), un 14 Pro e un 14 Pro Max. Non sarà presente un mini device purtroppo, anche perché le vendite dei precedenti non sono andate benissimo. I modelli non Pro avranno ancora il SoC Apple Bionic A15, mentre le iterazioni next-gen disporranno del SoC Apple Bionic A16 o dell’Apple Silicon M1.

Per quanto concerne gli auricolari TWS, leggiamo che i nuovi AirPods Pro 2 avranno un design senza steli, sensori per il fitness e la salute integrati e nuovi gommini ancora più comodi. Potrebbero disporre dell’ANC, dell’audio Lossless di molto altro ancora. La custodia di ricarica potrebbe presentare una porta USB Type C.

Sul fronte degli orologi invece, ci aspettiamo tre modelli: un SE (2022), uno RUGGED e un Watch Series 8 con un design tutto nuovo (a detta di Jon Prosser), con bordi squadrati e frame minimal. Dovrebbero esserci due sensori innovativi: uno per la misurazione della febbre e uno per il controllo della glicemia.

Intanto vogliamo consigliarvi il prodotto Apple del giorno: parliamo di iPhone 13 (il più venduto) a soli 887,00€ nella versione da 256 GB. Un prezzo così basso per questa variante non si era mai visto; approfittatene prima che sia tardi.

