iPhone 14 series: le cover svelano il design ufficiale?

In queste ore sono emerse le prime immagini delle custodie per iPhone 14; la foto pubblicata su Weibo mostra le cover per tutti i telefoni della linea-up del 2022. Grazie a questo leak (che vi invitiamo comunque a prendere con “un pizzico di sale”) possiamo dare un primo sguardo alla dimensione del bumper della fotocamera dei modelli Pro.

La foto in questione (pubblicata di seguito) ritrae una serie di coverine realizzate da un OEM di terze parti e che fa riferimento alla prossima gamma di iPhone 14. L’immagine ci ricorda sanche quanto stia diventando grande il modulo fotografico degli smartphone di casa Apple.

iPhone 14: le cover rivelano un particolare… inquietante

Purtroppo, dopo aver osservato le pessime prestazioni di vendita di iPhone 12 mini e 13 mini, Apple sembra aver deciso di puntare il tutto per tutto sui modelli di grandi dimensioni. Ci aspettiamo infatti quattro nuovi terminali: due da 6,1 pollici e due da 6,7 pollici.

Non dovrebbero esserci modifiche sostanziali al design, ma probabilmente vedremo dei moduli fotografici ancora più grandi. Di conseguenza, lo spessore di questi dovrebbe diventare fino al 5% più elevato. Sui modelli Pro la differenza si nota tantissimo… e fa quasi paura.

La lente wide principale dei terminali del 2022 dovrebbe aumentare la sua risoluzione, passando da 12 a 48 Megapixel. Maggior risoluzione = lente più generosa… e più spessa, anche. Potremmo vedere update significativi anche alla camera ultrawide e alla tele. L’analista Ming-Chi Kuo per esempio, ritiene che grazie a questa novità, gli iPhone 14 Pro potranno riprendere clip video in 8K. Inoltre ipotizziamo che la camera da 48 mpx possa essere comunque in grado di scattare foto a 12 Mega grazie al binning dei pixel. Onestamente non vediamo l’roa di conoscere le potenzialità di questi gadget: siamo curiosissimi.

L’evento di lancio è previsto per settembre 2022, come sempre. In quella data vedremo il debutto di iOS 16 stabile e dei nuovi Apple Watch (SE 2022, 8 e RUGGED, a quanto pare). Staremo a vedere. Intanto, se cercate un melafonino a buon prezzo vi segnaliamo iPhone 13 a 887,00€ su Amazon in super sconto nella versione da 256 GB.

