OPPO Reno10 5G con un REGALO: costa poco ma offre tanto

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone cinese veramente eccellente, che costa poco ma offre tantissimo; ci riferiamo all’ottimo OPPO Reno10 5G che, nella sua iterazione color “Silvery Grey”, con 8 GB di RAM e 256 GB di storie al seguito, costa solo 339,99€ con uno sconto del 6% sul valore di listino. Non di meno presenta caratteristiche uniche nel suo genere.

Di fatto, è un telefono di nuova generazione con modem 5G integrato, ha tre sensori fotografici coadiuvati dall’intelligenza artificiale e c’è un’ottima selfiecam ch serve per realizzare autoscatti e fare videocall in altissima risoluzione. Il pannello di questo terminale è ampio e generoso, ricco di tecnologia, mentre la batteria capiente e ben ottimizzata, assicura oltre un giorno di autonomia complessiva. In omaggio in confezione troverete anche il pratico supporto da auto griffato “OPPO”. Cosa aspettate a fare vostro questo gioiello?

OPPO Reno10 5G: ecco perché comprarlo

Come detto, OPPO Reno10 5G è un device unico nel suo genere; ha un pannello da 6,7 pollici AMOLED con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 120 Hz, supportato da un miliardo di colori e c’è anche la protezione visiva per gli occhi.

Troviamo tre fotocamere da 64, 32 e 8 Megapixel che servono per realizzare immagini splendide in ogni contesto e in ogni condizione di luce. Eccellente poi la selfiecam Sony da 32 Mega per le videocall. Tante le features smart pensate per gli amanti della street photography o per i creatori di contenuti: ritratto con effetto bokeh, panorama, video in 4K HDR, Macro Mode, AI Beautification e non solo. Il processore interno è un ottimo chipset di Mediate, il Dimensity 7050 con modem 5G al seguito che dispone anche della HyperEngine Gaming Mode e la batteria da 5000 mAh assicura un’autonomia degna di nota con una singola carica e si ricarica rapidamente con la SuperVOOC da 67W.

A soli 339,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, questo è il miglior smartphone di fascia media che si possa comprare oggi su Amazon: prendetelo adesso prima che finisca la promozione esclusiva.