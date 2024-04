iPhone 14: a soli 699€ è il miglior flagship da comprare

Il meraviglioso iPhone 14, nella sua iterazione color Midnight, con 128 GB di memoria interna, costa solo 699,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra è un best buy senza paragoni e senza rivali, che vi consigliamo di prendere in considerazione se siete interessati/e all’acquisto. Questo smartphone è un top entry level ma è perfetto per la creazione dei contenuti multimediali, per visionare i film e le serie TV, per gestire i social e molto altro ancora. Insomma, noi ve lo consigliamo perché è unico nel suo genere, è leggero e ha un prezzo irrisorio.

Viene proposto con tanti vantaggi grazie ad Amazon. Pensiamo al reso gratuito entro un mese dall’acquisto (in caso di eventuali problematiche), c’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e si può anche dilazionare l’importo in comode rate con CrediLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero. Fra le altre cose, sappiate che potrete portarvelo a casa con uno sconto esagerato sul valore di listino.

iPhone 14: ecco perché comprarlo

Lo schermo è un pannello OLED da 6,1 pollici super risoluto e sotto la scocca batte un cuore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato. C’è una batteria che promette un giorno di autonomia con una singola carica e si ricarica mediante Lightning o tramite wireless charging. In alternativa c’è la MagSafe per la ricarica rapida dello stesso. Il frame del terminale è in alluminio satinato e c’è il vetro Ceramic Shield che protegge il device.

iPhone 14 è un top di gamma entry level, con un comparto fotografico che dispone di due sensori evoluti da 12 Megapixel ciascuno e che girano video in 4K HDR Dolby Vision e scattano fotografie in HDR. A soli 699,00€ è un best buy senza rivali, compratelo adesso.