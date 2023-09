iPhone 14 da 256GB a un PREZZO SUPER mai visto

Corri subito su eBay e approfitta di una super offerta incredibile. Oggi acquisti Apple iPhone 14 256GB a soli 919,90 euro, invece di 1159 euro. Insomma, un risparmio notevole che ti regala uno smartphone top di gamma con tantissimo spazio di archiviazione in più rispetto alla versione da 128GB. Un affare che devi assolutamente avere, tra l’altro con altri due fantastici vantaggi.

Primo, la consegna gratuita inclusa nella promozione. Secondo, la possibilità di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 306,63 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

iPhone 14 256GB: un vero spettacolo

Goditi il vero spettacolo con Apple iPhone 14 256GB! Grazie al suo display Super Retina XDR da 6,1 pollici le immagini sono nettamente più colorate e dettagliate. Ogni sfumatura è ben visibile anche su questo schermo da smartphone. Non rimpiangerai i mega display e ti godrai una portabilità mai vista. Tutto è perfezionato dalle enormi capacità del processore A15 Bionic, davvero potente e veloce.

Acquistalo ora a soli 919,90 euro, invece di 1159 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.