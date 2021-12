iPhone 13 Pro: per DxOMark ha un display da urlo

Per DxOMark il display dell'iPhone 13 Pro è virtualmente perfetto, privo di qualsiasi problema tale da inficiarne la godibilità e l'usabilità, ovviamente entro certi limiti. Con un punteggio pari a 98, il dispositivo di Apple si posiziona così al secondo posto della classifica generale degli smartphone e anche in quella degli smartphone di fascia premium.

L'unico dispositivo in grado di batterlo è un altro device del colosso di Cupertino, l'iPhone 13 Pro Max. Il top di gamma, lo ricorderete, ha sbalordito il team dell'azienda francese per la sua qualità ponendolo al vertice della classifica degli smartphone con i migliori display sul mercato.

DxOMark promuove a pieni voti il display dell'iPhone 13 Pro

Tornando all'iPhone 13 Pro, secondo DxOMark il device dell'azienda di Tim Cook assicura una incredibile leggibilità delle immagini, sia al chiuso che all'aperto; i contenuti visualizzati in HDR10 sono ben ottimizzati, offrono un'ottima luminosità, un buon contrasto e un buon bilanciamento del colore; l'utilizzo del pannello non pone mai l'utente difronte cali di frame o altri problemi e, infine, anche il colore è ben uniforme anche con angoli di visione estremi.

A tal proposito, com'è possibile notare dall'immagine soprastante, il test di DxOMark mostra chiaramente come il display dell'iPhone 13 Pro goda di una migliore uniformità di colore rispetto al fratello iPhone 13 Pro Max. Quali sono i punti negativi del device Apple? Una luminosità minima troppo bassa che non permette di visualizzare correttamente le foto in galleria, le pagine web e i video nell'intervallo dinamico standard (SDR); a parte questo, è un dispositivo munito di un display sbalorditivo.

