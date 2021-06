In passato, avevamo bisogno di spie per conoscere i dettagli in anteprima dei prodotti Apple prossimi al debutto. Oggi invece, i tempi sono cambiati: sentiamo parlare di funzionalità inedite che saranno a bordo dei nuovi telefoni praticamente ogni giorno. In questo senso, abbiamo già sentito tanto parlare dell‘iPhone 13 Pro che sembra che nulla potrà sorprenderci all'evento di lancio. Una delle ultime indiscrezioni ci arriva dall'analista di Wedbush Daniel Ives.

iPhone 13 Pro: cosa sappiamo?

L'uomo ha riferito che la prossima serie di iPhone disporrà di uno spazio di archiviazione da 1 TB. Come saprete bene, voci simili si sono diffuse in rete già prima del lancio dell'iPhone 12, ma nessuno degli attuali modelli di melafonino ha una memoria superiore ai 512 GB. Tuttavia, questo non significa che il colosso di Cupertino offrirà tale opzione per tutti i prossimi iPhone. Molto probabilmente, soltanto le iterazioni “Pro” otterranno questa specificità. Inoltre, come già abbiamo visto finora, ci sarà il sensore LiDAR.

Onestamente, Wedbush ha affermato che l'iPhone 13 avrà uno spazio di archiviazione da 1 TB e LiDAR molto tempo addietro, ma ora sembra voler andare oltre queste affermazioni.

Oltre a queste due caratteristiche, i nuovi telefoni di Apple avranno anche una batteria più grande. È trapelata un'immagine su Twitter, secondo cui l'iPhone 13 mini avrà una batteria da 2.406 mAh, al contrario, i device con schermo da 6,1 pollici presenteranno batterie da 3.095 mAh. Infine, il modello Pro Max avrà una cella energetica da 4352 mAh.

In termini estetici, abbiamo saputo che il notch sarà sensibilmente più piccolo. Di fatto, è rimasto invariato dal 2017, quando il costruttore ha introdotto l'iPhone X. Ma adesso sembra che Apple voglia spostare l'altoparlante contro la cornice superiore; ciò consentirà agli ingegneri di stringere i sensori e le fotocamere nell'alloggiamento più vicini l'uno all'altro, riducendo così le dimensioni della tacca. Inoltre, Apple utilizzerà un chip VCSEL (laser a emissione superficiale a cavità verticale) più piccolo per alimentare il Face ID.

Tuttavia, prima della conferenza in autunno, lunedì prossimo, Apple terrà il keynote della WWDC 2021. Finalmente conosceremo le novità di iOS 15, iPadOS 15 e del software per PC Mac.

Apple

Smartphone